金属期市：伦敦期铜跌穿6,000美元，至逾五年低点

* 中国12月铜进口42万吨，同11月持平 * 中国增加铝产品出口 * 期铅触及30个月低点 路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周二跌穿6,000美元关口，至逾五年最 低水准，因油价续挫引发中国对冲基金抛售，尽管有迹象显示铜有实货需 求。 对全球经济成长乏善可陈的担忧以及油价续挫拖累伦敦金属交易所(L ME)其他金属的表现。期铅 跌至30个月低点，期铝 和期锌< CMZN3>也分别降至约八个月和七个月最低。 “目前有两个相反的因素影响市场，一方面宏观经济和油价大跌拖累 ，另一方面，实际需求趋势近期颇为良好，特别是来自中国的需求，”中 银国际大宗商品市场策略主管付晓表示。 在铜价跌向6,000美元的过程中，交易商一直在关注两大卖权交易， 即执行价在6,000美元和5,500美元的卖权，他们担心这可能令铜市多年来 最长跌势加速。 LME三个月期铜 跌至每吨5,832.75美元，此为2009年10月以来 最低，收低约3%，报5,860美元。 一新加坡交易员表示，在油价下跌的背景下，中国的对冲基金纷纷做 空铜。“他们肯定还会有更多动作。” 油价挫至约六年最低，因石油输出国组织(OPEC)成员国阿联酋表示支 持OPEC不减产应对供应过剩的决定。 中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则 正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进 口导致的高顺差格局料延续。 中国海关周二称,12月未锻轧铜及铜材进口420,000吨，较上月的420, 000吨基本持平。 中国12月未锻造铝及铝制品出口从11月的39万吨跳增至54万吨，增幅 达38%。 期铅 一度跌至1,814美元的30个月低点，收盘报1,829.50美元 ，大跌2%。期锌 下挫2.7%，收在七个月低点2,080美元。 期铝 跌至约八个月最低的1,772美元，之后缩减跌幅，收报1, 791.50美元，下滑1%。 期镍 收挫约3%，报14,650美元。期锡 大跌1.9%，报9, 525美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)