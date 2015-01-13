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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 01:50 BJT

金属期市：伦敦期铜跌穿6,000美元，至逾五年低点

* 中国12月铜进口42万吨，同11月持平
    * 中国增加铝产品出口
    * 期铅触及30个月低点

    路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周二跌穿6,000美元关口，至逾五年最
低水准，因油价续挫引发中国对冲基金抛售，尽管有迹象显示铜有实货需
求。
    
    对全球经济成长乏善可陈的担忧以及油价续挫拖累伦敦金属交易所(L
ME)其他金属的表现。期铅 跌至30个月低点，期铝 和期锌<
CMZN3>也分别降至约八个月和七个月最低。
    
    “目前有两个相反的因素影响市场，一方面宏观经济和油价大跌拖累
，另一方面，实际需求趋势近期颇为良好，特别是来自中国的需求，”中
银国际大宗商品市场策略主管付晓表示。
    
    在铜价跌向6,000美元的过程中，交易商一直在关注两大卖权交易，
即执行价在6,000美元和5,500美元的卖权，他们担心这可能令铜市多年来
最长跌势加速。
    
    LME三个月期铜 跌至每吨5,832.75美元，此为2009年10月以来
最低，收低约3%，报5,860美元。
    
    一新加坡交易员表示，在油价下跌的背景下，中国的对冲基金纷纷做
空铜。“他们肯定还会有更多动作。”
    
    油价挫至约六年最低，因石油输出国组织(OPEC)成员国阿联酋表示支
持OPEC不减产应对供应过剩的决定。
    
    中国2014年12月进出口增速优于市场预期，全年外贸总值增速3.4%则
正式宣告7.5%的目标落空。预计今年进出口形势料略有改善，出口强于进
口导致的高顺差格局料延续。 
    
    中国海关周二称,12月未锻轧铜及铜材进口420,000吨，较上月的420,
000吨基本持平。 
    
    中国12月未锻造铝及铝制品出口从11月的39万吨跳增至54万吨，增幅
达38%。 
    
    期铅 一度跌至1,814美元的30个月低点，收盘报1,829.50美元
，大跌2%。期锌 下挫2.7%，收在七个月低点2,080美元。
    
    期铝 跌至约八个月最低的1,772美元，之后缩减跌幅，收报1,
791.50美元，下滑1%。
    
    期镍 收挫约3%，报14,650美元。期锡 大跌1.9%，报9,
525美元。(完)
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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