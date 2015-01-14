金属期市：期铜大跌至五年半低位，创2011年10月来最大单日跌幅

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
* 期铜创2011年12月来最大单日跌幅
* 期铅挫跌至30个月低位，期镍跌至11个月低点
* 选择权相关抛盘令铜的跌势加速
路透伦敦1月14日 - 期铜周三下滑至五年半低位，因世界银行下调全球经济增长预估和油价大跌，令近期对经济和需求前景的忧虑加剧，引发铜市一轮止损卖盘。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度暴跌超过8%，因交易商削减仓位以限制损失，而上海期交所期铜合约 挫跌5%后，触及跌停。
LME期铜盘中大跌至2009年7月来最低每吨5,353.25美元，之后缩减跌幅，收跌逾5%，报5,548美元。
交易商表示，期铜跌穿在5,800美元附近的关键技术水平和期权相关卖盘令跌势加剧，期铜将创2011年10月来最大单日跌幅，当时担心欧债危机，令期铜大跌。
周三期铜连跌第六日，为去年2月来最长跌势。
期铜卖压也扩散至其他金属，期铅 触及30个月低位，期镍 跌至11个月低点，期锌 和期铝 分别跌至九个月低位和八个月低点。
“无论如何，市场很担心经济增长放缓，所以昨晚世界银行大幅下调全球经济成长预估，可能令这忧虑加重，”Jefferies Bache分析师Gayle Berry说。
“加之所有风险资产市场的风险意愿普遍下降，油价回落对金属带来连带影响。”
世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。
期铝 收报1,774美元，下滑1%，盘中触及近八个月低点1,756.75美元。
期镍 收挫2.3%，报14,310美元，盘中跌至11个月最低的13,945美元。期锌 下挫2.1%，收报2,037美元，盘中挫至九个月低点2,005.75美元。
期铅 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,767美元，稍早跌至30个月最低的1,743美元。期锡 收低0.8%，报19,375美元。。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿;审校 李军)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需