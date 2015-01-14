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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 01:28 BJT

金属期市：期铜大跌至五年半低位，创2011年10月来最大单日跌幅

* 期铜创2011年12月来最大单日跌幅

* 期铅挫跌至30个月低位，期镍跌至11个月低点

* 选择权相关抛盘令铜的跌势加速

路透伦敦1月14日 - 期铜周三下滑至五年半低位，因世界银行下调全球经济增长预估和油价大跌，令近期对经济和需求前景的忧虑加剧，引发铜市一轮止损卖盘。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度暴跌超过8%，因交易商削减仓位以限制损失，而上海期交所期铜合约 挫跌5%后，触及跌停。

LME期铜盘中大跌至2009年7月来最低每吨5,353.25美元，之后缩减跌幅，收跌逾5%，报5,548美元。

交易商表示，期铜跌穿在5,800美元附近的关键技术水平和期权相关卖盘令跌势加剧，期铜将创2011年10月来最大单日跌幅，当时担心欧债危机，令期铜大跌。

周三期铜连跌第六日，为去年2月来最长跌势。

期铜卖压也扩散至其他金属，期铅 触及30个月低位，期镍 跌至11个月低点，期锌 和期铝 分别跌至九个月低位和八个月低点。

“无论如何，市场很担心经济增长放缓，所以昨晚世界银行大幅下调全球经济成长预估，可能令这忧虑加重，”Jefferies Bache分析师Gayle Berry说。

“加之所有风险资产市场的风险意愿普遍下降，油价回落对金属带来连带影响。”

世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。

期铝 收报1,774美元，下滑1%，盘中触及近八个月低点1,756.75美元。

期镍 收挫2.3%，报14,310美元，盘中跌至11个月最低的13,945美元。期锌 下挫2.1%，收报2,037美元，盘中挫至九个月低点2,005.75美元。

期铅 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,767美元，稍早跌至30个月最低的1,743美元。期锡 收低0.8%，报19,375美元。。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿;审校 李军)
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