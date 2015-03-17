金属期市：伦铜几无变动，美元疲软提供支撑

上海期交所主力5月期铜 亦持稳，报每吨42,640元人民币。

欧元周二持坚，美国经济数据疲软以及美联储会议前的谨慎情绪压制了美元涨势，帮助欧元从12年低点反弹。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)预定周二稍晚展开为期两天的政策会议，许多分析师预计联储将在声明中放弃“耐心”一词。

但美国周一公布的制造业、工业生产和房屋数据疲弱，为美联储提供保持谨慎的理由。

全球最大的矿产商必和必拓(BHP Billiton) 将于6月剥离的资产价值为129.5亿美元，而且一同剥离的债务规模远低于分析师此前预期，这为剥离资产成立的新公司South32留出了充分的成长空间。 (完)

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