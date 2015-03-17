金属期市：伦铜几无变动，美元疲软提供支撑

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
上海期交所主力5月期铜 亦持稳，报每吨42,640元人民币。
欧元周二持坚，美国经济数据疲软以及美联储会议前的谨慎情绪压制了美元涨势，帮助欧元从12年低点反弹。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)预定周二稍晚展开为期两天的政策会议，许多分析师预计联储将在声明中放弃“耐心”一词。
但美国周一公布的制造业、工业生产和房屋数据疲弱，为美联储提供保持谨慎的理由。
全球最大的矿产商必和必拓(BHP Billiton) 将于6月剥离的资产价值为129.5亿美元，而且一同剥离的债务规模远低于分析师此前预期，这为剥离资产成立的新公司South32留出了充分的成长空间。 (完)
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路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”