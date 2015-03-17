金属期市：伦铜下跌，中国春节过后需求回升缓慢

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
中国国家电网总裁最近在两会期间表示，今年将扩大对电力基础设施的投资。
0721 GMT，LME三个月期铜 下滑0.5%至每吨5,816.50美元；上日收盘近持平。
期铜价格陷入每吨5,400下方至不到6,000美元的区间交投，前者是1月所及的五年半低点，后者为3月初所及水平。
上周五铜价触及每吨5,900美元，为自3月3日以来最高，因交易员预期中国春节假期过后需求将增强。
“目前有一些需求，但仅来自贸易商，”新加坡的一名实货交易员表示。
上海期货交易所主力5月期铜合约 跌0.5%至每吨42,430元人民币。上海保税铜的升水CU-BPCIF-SHMET下降5.50美元至85-100美元，折射出实货需求迟滞。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 龚芳/艾茂林)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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