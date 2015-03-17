金属期市：伦铜下跌，中国春节过后需求回升缓慢

中国国家电网总裁最近在两会期间表示，今年将扩大对电力基础设施的投资。

0721 GMT，LME三个月期铜 下滑0.5%至每吨5,816.50美元；上日收盘近持平。

期铜价格陷入每吨5,400下方至不到6,000美元的区间交投，前者是1月所及的五年半低点，后者为3月初所及水平。

上周五铜价触及每吨5,900美元，为自3月3日以来最高，因交易员预期中国春节假期过后需求将增强。

“目前有一些需求，但仅来自贸易商，”新加坡的一名实货交易员表示。

上海期货交易所主力5月期铜合约 跌0.5%至每吨42,430元人民币。上海保税铜的升水CU-BPCIF-SHMET下降5.50美元至85-100美元，折射出实货需求迟滞。(完)

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