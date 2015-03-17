金属期市：期铜下滑，因油价重启跌势以及美联储会议前的紧张情绪

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
* 期铅触及56个月最低，期镍跌至14个月最低
* LME铝库存跳升35,425吨
路透伦敦3月17日 - 期铜周二下滑，因油价重启跌势，及在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前有不确定性，且中国在上月农历新年后的需求复苏缓慢。
布兰特原油期货跌至2月初来最低，因担心供应过剩的情况日益严重，打压油市。
油价下挫降低了矿商的成本，令其可以在较低的价格仍有利可图，不过油价下跌通常也令投资人在更广泛的商品市场抛售。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.9%，报每吨5,785美元，昨日几收平盘。
铜价困于1月触及的五年半低点不到5,400美元至3月初触及的略低于6,000美元的区间内。
法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示，在周三美联储发布货币政策声明前，商品市场投资人可能正采取“规避风险”的态度。
LME铝库存大增35,425吨，未能打压铝价。三个月期铝 收高1%，报1,787美元的逾一周最高，此前全球最大的铝生产商俄罗斯铝业表示，预计中国将采取措施，限制半加工的铝出口猛增的情况。
LME表示，因计划中的税收改革，可能停止向存储在马来西亚仓库的金属发放许可，之后锡和镍价格受压。
LME近半数镍库存和85%的锡库存存放在马来西亚。
期镍 收低1.4%，报13,725美元，盘中触及14个月最低。三个月期锡 大跌1.1%，报17,350美元，三个月期锌 收高0.5%，报每吨2,015美元。期铅 下挫1.5%，报每吨1,723美元，为2010年7月来最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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