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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:53 BJT

金属期市：伦铜持稳，静候美联储会议结果出炉

2月美国房屋开工骤降至一年来最低，因严寒天气使建筑工人无法正常开工，这是经济成长可能在首季放缓的最新迹象。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周二开始召开为期两天的会议，料将在前瞻性指引中删除“耐心”一词，提高6月至9月升息的可能性。

全球最大的铜矿商--智利国家铜业公司(Codelco)周二表示，仍在努力令一个新矿的关键生产部门满载运行。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 张若琪/张荻)
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