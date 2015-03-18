修正 - 金属期市：伦铜下跌，等待美联储会议结论到来

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透3月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌，市场担忧中国的房地产市场，同时还料得面对美元进一步走强；稍晚的美联储会议或许能提供美国升息的线索。
春节一个月之后，中国的消费者需求仍然不温不火，而冶炼厂却在产生大量供给。不过数家矿商已经下调供应预估，这料将在今年稍晚影响到冶炼产能，并支撑价格。
“春节后我没有听到太多有关需求的消息，现在市场非常淡静，似乎今年又是迟滞的一年，”渣打驻上海的分析师Judy Zhu表示。
对于铜需求领域而言，建筑业是个疲弱环节。中国2月新建住宅均价同比跌幅创下纪录最大，因适逢农历春节假期，房屋销售下降，但开发商和分析师都预计房价将缓慢回升。
0702 GMT，LME三个月期铜 下跌1%至每吨5,727美元，延续昨日下滑1%的跌势。
“需求疲弱，我们在亚洲看不到有任何强劲需求浮现。”新加坡的一家银行交易员说道。
上海期交所主力5月期铜 下跌2.4%至每吨41,620元人民币，盘中触及四日低点。
需求疲软还体现在沪铜和沪锌的价差上，本周的现货价格低于三个月期货，上海保税区的铜库存升水下滑2美元至88美元。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 张明钧/白云)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(