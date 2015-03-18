修正 - 金属期市：伦铜下跌，等待美联储会议结论到来

(更正：标题增加“结论”两字以明确文意)

路透3月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌，市场担忧中国的房地产市场，同时还料得面对美元进一步走强；稍晚的美联储会议或许能提供美国升息的线索。

春节一个月之后，中国的消费者需求仍然不温不火，而冶炼厂却在产生大量供给。不过数家矿商已经下调供应预估，这料将在今年稍晚影响到冶炼产能，并支撑价格。

“春节后我没有听到太多有关需求的消息，现在市场非常淡静，似乎今年又是迟滞的一年，”渣打驻上海的分析师Judy Zhu表示。

对于铜需求领域而言，建筑业是个疲弱环节。中国2月新建住宅均价同比跌幅创下纪录最大，因适逢农历春节假期，房屋销售下降，但开发商和分析师都预计房价将缓慢回升。

0702 GMT，LME三个月期铜 下跌1%至每吨5,727美元，延续昨日下滑1%的跌势。

“需求疲弱，我们在亚洲看不到有任何强劲需求浮现。”新加坡的一家银行交易员说道。

上海期交所主力5月期铜 下跌2.4%至每吨41,620元人民币，盘中触及四日低点。

需求疲软还体现在沪铜和沪锌的价差上，本周的现货价格低于三个月期货，上海保税区的铜库存升水下滑2美元至88美元。（完）

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