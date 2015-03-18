金属期市：期铜受中国需求疲弱拖累创1月来最大单日跌幅，市场静待联储声明

* 期铅、期锡触及57个月低点，期镍跌至14个月最低

* 中国2月新屋价格降幅创纪录

* 关注美联储货币政策声明

路透伦敦3月18日 - 期铜周三创1月底来最大单日跌幅，受主要消费国－中国经济疲弱打压，且市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将为升息铺路。

其他金属也跌至多个月低点，因投资人加紧抛售，期锡和期铅跌至57个月最低，期镍降至14个月低点。

美联储周三可能将放弃升息前保持“耐心”的承诺，料为近10年来首次升息奠定基础，继续考虑在油价崩跌和美元大涨的情况下美国经济复苏能否站稳脚跟。

美元兑一篮子主要货币在近期触及的12年高位附近持稳。

受季节性因素导致的供销不旺影响，中国2月房价同比跌幅继续小幅扩大，同时春节假期成交低迷令当月住宅销量环比大幅回落，价格并亦录得连续第十个月下跌。不过随着假期结束辅以政策暖风频吹，3月楼市料渐显春意。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,670美元，今日跌幅为1月底来最大。稍早，期铜触及2月17日来最低的5,621.50美元，今年迄今大跌约10%。

LME三个月期铅 下挫2.1%，报每吨1,687美元，稍早触及2010年6月来最低的1,676.50美元。

三个月期锌 大跌1.3%，报每吨1,988美元，触及2014年4月来最低。

三个月期铝 收低1.3%，报1,763美元，三个月期锡 大跌2.9%，报16,850美元，稍早触及16,785美元的2010年6月来最低。

期镍 收盘没有成交，买盘最后报13,600美元，跌1.6%，盘中触及去年1月来最低的13,510美元。(完)

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