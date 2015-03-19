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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 11:57 BJT

更正-金属期市：伦铜开高逾1%，美元走软盖过美国成长预期下调影响

(英文原文有误，第二段盘中触及“2月17日以来最低水准”，非“2月24日”)

路透墨尔本3月19日 - 伦敦期铜周四开盘上涨逾1%，自上日所及一个月低位回升，因美元疲弱盖过了美国经济增长预期下调的影响。

0105GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.2%至每吨5,740美元。上日下跌2%，盘中触及2月17日以来最低水准5,621.50美元。

上海期交所主力5月期铜 下跌0.7%，至每吨41,800元人民币。

其他金属也已摆脱数年和数月低位。LME三个月期镍 、期锌 和期铅 均上涨1%或更多。三个月期铝 也攀升1%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三向2006年以来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。

多数华尔街主要银行目前都预计，美联储至少要等到9月才会加息。

智利环境监管机构周三表示，日本在智利北部的Caserones铜矿因违反环保法规被处罚金1,190万美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)

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