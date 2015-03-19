金属期市：期铜从一个月低点反弹，因预期美联储推迟升息及一铜矿生产受阻

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 日本铝溢价跌11%，至每吨380美元
* 1月全球镍市场供应过剩降至5,200吨－INSG
路透伦敦3月19日 - 期铜周四从昨日触及的一个月低点反弹，因对美国将推迟升息的预期升温，且一大型铜矿生产受阻。
在周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的货币政策声明暗示，联储的升息行动可能没有投资人预期的那么积极后，金属期货跟随其他市场攀升，全球股市逼近历史高位。
“美联储的指引给商品市场带来普遍的支撑，但我们认为单靠这个无法维持基本金属的升势，”渣打金属分析师Nicholas Snowdon表示。
“市场仍密切关注中国需求状况，一些零散的迹象显示，3月以来供应链活动仅出现小幅增加。”
尽管美元从美联储声明发布后的大跌中反弹，但金属仍守住升幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高3.2%，报每吨5,850美元，远高于周三触及的一个月低点5,621.50美元，今日百分比升幅为2月3日来最大。
全球最大的铜矿之一印尼Grasberg铜矿生产暂停，因矿工连续第四日封锁了通往矿场的道路，这也提振铜价。
其他金属中，三个月期镍 收高2%，报13,770美元，从周三触及的14个月低点反弹。
国际镍业研究组织(INSG)数据显示，1月全球镍市场仍供应过剩5,200吨，但低于12月的17,200吨。
三个月期铝 收高1%，报1,780美元，三个月期锌 升1.6%，报2,020.50美元。
六位直接参与谈判的消息人士表示，第二季付运的日本铝溢价大致定在每吨380美元，跌11%，为六个季度以来首次下跌。
LME三个月期铅 升1.4%，报每吨1,710美元，三个月期锡 收高0.7%，报16,975美元，昨日期铅和期锡都跌至57个月来最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。