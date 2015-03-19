金属期市：期铜从一个月低点反弹，因预期美联储推迟升息及一铜矿生产受阻

* 日本铝溢价跌11%，至每吨380美元

* 1月全球镍市场供应过剩降至5,200吨－INSG

路透伦敦3月19日 - 期铜周四从昨日触及的一个月低点反弹，因对美国将推迟升息的预期升温，且一大型铜矿生产受阻。

在周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的货币政策声明暗示，联储的升息行动可能没有投资人预期的那么积极后，金属期货跟随其他市场攀升，全球股市逼近历史高位。

“美联储的指引给商品市场带来普遍的支撑，但我们认为单靠这个无法维持基本金属的升势，”渣打金属分析师Nicholas Snowdon表示。

“市场仍密切关注中国需求状况，一些零散的迹象显示，3月以来供应链活动仅出现小幅增加。”

尽管美元从美联储声明发布后的大跌中反弹，但金属仍守住升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高3.2%，报每吨5,850美元，远高于周三触及的一个月低点5,621.50美元，今日百分比升幅为2月3日来最大。

全球最大的铜矿之一印尼Grasberg铜矿生产暂停，因矿工连续第四日封锁了通往矿场的道路，这也提振铜价。

其他金属中，三个月期镍 收高2%，报13,770美元，从周三触及的14个月低点反弹。

国际镍业研究组织(INSG)数据显示，1月全球镍市场仍供应过剩5,200吨，但低于12月的17,200吨。

三个月期铝 收高1%，报1,780美元，三个月期锌 升1.6%，报2,020.50美元。

六位直接参与谈判的消息人士表示，第二季付运的日本铝溢价大致定在每吨380美元，跌11%，为六个季度以来首次下跌。

LME三个月期铅 升1.4%，报每吨1,710美元，三个月期锡 收高0.7%，报16,975美元，昨日期铅和期锡都跌至57个月来最低。(完)

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