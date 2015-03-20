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亚洲 | 2015年 3月 21日 星期六 02:22 BJT

金属期市：期铜触及逾两个月高位，因中国库存减少

* 上海铜库存减少，为两个月来首次

* 印尼大型铜矿工人连续第五天封锁通往矿山的道路

路透伦敦3月20日 - 铜价周五跳升至逾两个月高位，因最大铜消费国中国的库存两个月来首度下降，暗示在农历新年假期后，需求在逐步回升。

对供应的担忧也扶助支撑铜价，因印尼Grasberg铜矿的工人连续第五天封锁通往矿场的道路。

LME三个月期铜 急升3.3 %，收报每吨6,045美元，盘中触及1月12日以来最高6,082.50美元，延续周四跳涨3.2%的升势。

数据显示，上海期交所仓库的铜库存上周减少2,267吨，或0.9%，为1月23日以来首次减少。数据公布后，铜价抹去早盘的跌幅。

“对上海期交所铜库存有各种各样的预期。亚洲投资者的普遍看法是，如果增加超过1万或2万吨，将是利空信号，”麦格理驻伦敦的分析师Vivienne Lloyd表示。

LME铜库存减少也支撑铜价，另外，美元走软也使金属市场普遍受益。

其他金属方面，三个月期铅 劲扬4.2%，收报每吨1,782美元。三个月期铝 攀升0.9%，收报每吨1,796美元。

三个月期镍 跳涨3.5%，收报每吨14,250美元，交易商称，仍得益于数据显示，12月到1月间全球镍供应过剩减少70%。

三个月期锌 收涨2.1%，报每吨2,063美元。三个月期锡 收高1.9%，报每吨17,305美元。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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