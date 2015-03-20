金属期市：期铜触及逾两个月高位，因中国库存减少

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 上海铜库存减少，为两个月来首次
* 印尼大型铜矿工人连续第五天封锁通往矿山的道路
路透伦敦3月20日 - 铜价周五跳升至逾两个月高位，因最大铜消费国中国的库存两个月来首度下降，暗示在农历新年假期后，需求在逐步回升。
对供应的担忧也扶助支撑铜价，因印尼Grasberg铜矿的工人连续第五天封锁通往矿场的道路。
LME三个月期铜 急升3.3 %，收报每吨6,045美元，盘中触及1月12日以来最高6,082.50美元，延续周四跳涨3.2%的升势。
数据显示，上海期交所仓库的铜库存上周减少2,267吨，或0.9%，为1月23日以来首次减少。数据公布后，铜价抹去早盘的跌幅。
“对上海期交所铜库存有各种各样的预期。亚洲投资者的普遍看法是，如果增加超过1万或2万吨，将是利空信号，”麦格理驻伦敦的分析师Vivienne Lloyd表示。
LME铜库存减少也支撑铜价，另外，美元走软也使金属市场普遍受益。
其他金属方面，三个月期铅 劲扬4.2%，收报每吨1,782美元。三个月期铝 攀升0.9%，收报每吨1,796美元。
三个月期镍 跳涨3.5%，收报每吨14,250美元，交易商称，仍得益于数据显示，12月到1月间全球镍供应过剩减少70%。
三个月期锌 收涨2.1%，报每吨2,063美元。三个月期锡 收高1.9%，报每吨17,305美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率