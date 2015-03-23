金属期市：伦铜上扬，受益于美国升息脚步放缓憧憬及技术性买盘

“现在这个季节中国的需求似乎应该更加活跃...但目前这个价位(短期内)可能给消费者造成一些阻力，”他说。

春节后的第二季是中国需求最强的旺季。0741 GMT，LME三个月期铜 上涨0.5%，报每吨6,072美元，扩大上个交易日3.3%的涨幅。伦铜盘中稍早曾触及6,141.50美元，为1月9日以来最高。上海期货交易所5月期铜合约 大涨至每吨44,050元人民币，也为1月初以来最高，终场收涨3.7%，报每吨43,690元人民币。

伦铜和沪铜双双自9月以来首次突破100日移动均线，这个技术信号引发止损买盘，但也可能激励投资者建立新的多仓。

交易员称中国的基金在补入空仓。一名香港的交易员称，“我认为涨势不会持续很久，价格高于6,000美元时，交易员将会做空。”(完)

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