金属期市：伦铜上扬，受益于美国升息脚步放缓憧憬及技术性买盘

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
“现在这个季节中国的需求似乎应该更加活跃...但目前这个价位(短期内)可能给消费者造成一些阻力，”他说。
春节后的第二季是中国需求最强的旺季。0741 GMT，LME三个月期铜 上涨0.5%，报每吨6,072美元，扩大上个交易日3.3%的涨幅。伦铜盘中稍早曾触及6,141.50美元，为1月9日以来最高。上海期货交易所5月期铜合约 大涨至每吨44,050元人民币，也为1月初以来最高，终场收涨3.7%，报每吨43,690元人民币。
伦铜和沪铜双双自9月以来首次突破100日移动均线，这个技术信号引发止损买盘，但也可能激励投资者建立新的多仓。
交易员称中国的基金在补入空仓。一名香港的交易员称，“我认为涨势不会持续很久，价格高于6,000美元时，交易员将会做空。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 张明钧/孙茉莉)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。