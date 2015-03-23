金属期市：可获得库存枯竭带动期铅大涨，期铜升至逾两个月高位

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
* LME铅库存又有98,350吨取消仓单
* LME铅库存中有多达八成被单一方持有
路透伦敦3月23日 - 期铅价格周一攀升，因在可获得库存大幅减少后市场担心可能出现供应短缺，而美元走软扶助支撑其他金属，期铜升至逾两个月高位。
伦敦金属交易所(LME)数据显示，可获得库存比率由约95%骤降至略高于50%。
“如此大的降幅肯定会造成短期原材料供应短缺，”一伦敦交易员表示。
可获得库存大跌是因之前在全球12个仓储地有98,350吨库存“取消仓单”，即持有人通知付运。
三个月期铅 在LME基本金属中涨幅居前，大涨3.1%，收报1,837美元，盘中一度升至两周最高的1,838美元，上周五已经跳升4.2%。
LME数据显示，在取消仓单发生前，有一方持有多达八成的铅库存，但数据并未提供持有方名称。
多数其他金属也走强，因预计美联储推迟升息拖累美元走软。
LME三个月期铜 收高1.2%，报6,120美元，上一交易日大涨3.3%，盘中稍早期铜升至1月9日来最高的6,141.50美元。
期铜自9月来首次突破100日移动均线切入位，交易商表示，升穿该技术水准触动中国基金空头回补。
其他金属方面，三个月期铝 攀升0.1%，收报每吨1,798美元。三个月期锌 收涨1.1%，报每吨2,085美元。三个月期锡 收高2%，报每吨17,650美元。三个月期镍 涨0.6%，收报每吨14,335美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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