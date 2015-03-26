版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 09:49 BJT

金属期市：伦铜持稳，智利矿厂关闭与中国需求前景疑虑两多空因素相抵

全球最大的铜生产国智利北部降大雨，导致企业暂停降雨区域的一些主要铜矿运营，令约160万吨产能陷入搁置。

虽然降雨可能在短期内影响智利供应，但也可能缓解供应威胁。

美国2月企业投资支出计划连续第六个月下滑，可能是受到强势美元和全球需求疲软的压制。分析师因此进一步调降第一季的经济增长预估。

根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国大陆和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐