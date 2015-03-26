金属期市：智利部分铜矿关闭推动期铜逼近三个月高位，但稍后缩减涨幅

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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* 产能累积达160万吨的智利铜矿因恶劣天气关闭
* 美元兑日圆在触及五周低位后反弹
路透伦敦3月26日 - 期铜周四触及近三个月最高，因全球最大铜生产国智利的铜矿因洪水关闭，另外油价因也门遭空袭大涨。
在早盘的交易中，美元走软也扶助提振LME基本金属价格，期铅触及近两个月最高，期锌触及一个月峰值。
但随着美元反弹，基本金属在欧洲时段下午的交易中缩减涨幅。
LME三个月期铜 收涨0.8%，报每吨6,174美元，之前一日小跌。今日早盘触及1月2日以来最高6,294.50美元。
智利北部遭暴雨袭击，迫使多家铜生产商关闭部分主要矿场，导致估计产能达160万吨的铜矿停产，不过，部分矿场周四开始恢复营运。
“我们之前的确认为，对铜供应的预期有些过度，因该行业长期以来一直面临像此次停产这样的问题，”咨询公司Capital Economics的高级商品经济学家Caroline Bain表示。
“我们认为，这毫无疑问支持了我们看涨今年铜价的观点。”
Capital Economics预计，铜价将在年中扩大涨幅至6,500美元，年底至7,200美元。
分析师已经不断调降对今年铜供应过剩的预期，因矿石等级下降、加工问题和恶劣天气等原因，但笼罩在中国成长前景上空的阴云仍限制了铜价的上行动能。
包含运费及保险费等在内的上海铜到岸价溢价回落5美元，至70-85美元，反应中国买盘稀落。
布兰特原油期价上扬也支撑了铜价。
三个月期铅 收涨0.4%，报每吨1,853美元，在触及1月28日以来最高1,882美元后缩减涨幅。
三个月期镍 收跌0.2%，报每吨13,680美元。但其他金属在场内交易收盘时没有成交。
三个月期锌 最后买入价上涨0.4%，报每吨2,090美元，盘中触及2月17日以来最高。三个月期铝 最后买入价上扬0.8%，报每吨1,788美元。三个月期锡 最后买入价回落1.4%，报每吨17,150美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率