金属期市：期铜下滑，但仍录得三周连升

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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* 期铅受中国需求带动本月将升5%
* 关注美联储主席叶伦在1945GMT的讲话
路透伦敦3月27日 - 期铜周五跟随油价跌势，降至本周最低水准，因交易商等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话。但期铜仍录得连续第三周的上涨，受助于主要出产国智利铜矿关闭。
因对也门军事冲突会影响中东原油运输的担忧减轻，油价下挫，抑制了对包括铜等金属商品基金投资。
周五美元升势受阻，因在美联储主席叶伦讲话前看涨押注失去一些动能，但分析师表示，美元长期升势保持完整。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.9%，报每吨6,005美元，稍早触及一周低点6,046.50美元。
期铜周四触及1月2日来最高的6,294.50美元，本周小涨0.4%，为自去年年中以来首次连升三周。
智利最大铜生产商Codelco表示，周三因暴雨关闭的智利北部铜矿正陆续恢复生产，但其Salvador矿场仍关闭。
其他金属中，三个月期锡 收高0.3%，报每吨17,205美元。三个月期镍 大跌2.9%，报每吨13,285美元，受LME库存仍在纪录高位附近打压。
三个月期铅 收低1.5%，报每吨1,825美元，但本月大涨5.4%。
三个月期锌 收低0.4%，报每吨2,082美元，三个月期铝 下滑0.3%，报每吨1,782美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia