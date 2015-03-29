更正-金属期市：期铜下滑，但仍录得三周连升

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
(因英文原文有误，LME三个月期铜应为收报每吨“6,055美元”，而非“6,005美元”。)
* 期铅受中国需求带动本月将升5%
* 关注美联储主席叶伦在1945GMT的讲话
路透伦敦3月27日 - 期铜周五跟随油价跌势，降至本周最低水准，因交易商等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话。但期铜仍录得连续第三周的上涨，受助于主要出产国智利铜矿关闭。
因对也门军事冲突会影响中东原油运输的担忧减轻，油价下挫，抑制了对包括铜等金属商品基金投资。
周五美元升势受阻，因在美联储主席叶伦讲话前看涨押注失去一些动能，但分析师表示，美元长期升势保持完整。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.9%，报每吨6,055美元，稍早触及一周低点6,046.50美元。
期铜周四触及1月2日来最高的6,294.50美元，本周小涨0.4%，为自去年年中以来首次连升三周。
智利最大铜生产商Codelco表示，周三因暴雨关闭的智利北部铜矿正陆续恢复生产，但其Salvador矿场仍关闭。
其他金属中，三个月期锡 收高0.3%，报每吨17,205美元。三个月期镍 大跌2.9%，报每吨13,285美元，受LME库存仍在纪录高位附近打压。
三个月期铅 收低1.5%，报每吨1,825美元，但本月大涨5.4%。
三个月期锌 收低0.4%，报每吨2,082美元，三个月期铝 下滑0.3%，报每吨1,782美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”