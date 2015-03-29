更正-金属期市：期铜下滑，但仍录得三周连升

(因英文原文有误，LME三个月期铜应为收报每吨“6,055美元”，而非“6,005美元”。)

* 期铅受中国需求带动本月将升5%

* 关注美联储主席叶伦在1945GMT的讲话

路透伦敦3月27日 - 期铜周五跟随油价跌势，降至本周最低水准，因交易商等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话。但期铜仍录得连续第三周的上涨，受助于主要出产国智利铜矿关闭。

因对也门军事冲突会影响中东原油运输的担忧减轻，油价下挫，抑制了对包括铜等金属商品基金投资。

周五美元升势受阻，因在美联储主席叶伦讲话前看涨押注失去一些动能，但分析师表示，美元长期升势保持完整。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.9%，报每吨6,055美元，稍早触及一周低点6,046.50美元。

期铜周四触及1月2日来最高的6,294.50美元，本周小涨0.4%，为自去年年中以来首次连升三周。

智利最大铜生产商Codelco表示，周三因暴雨关闭的智利北部铜矿正陆续恢复生产，但其Salvador矿场仍关闭。

其他金属中，三个月期锡 收高0.3%，报每吨17,205美元。三个月期镍 大跌2.9%，报每吨13,285美元，受LME库存仍在纪录高位附近打压。

三个月期铅 收低1.5%，报每吨1,825美元，但本月大涨5.4%。

三个月期锌 收低0.4%，报每吨2,082美元，三个月期铝 下滑0.3%，报每吨1,782美元。(完)

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