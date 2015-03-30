更正-金属期市：供应充裕推动期镍触及近六年最低，但期铜反弹

(因译文有误，内文第二段期镍应为延续“周五”而非“上周”急跌2.9%的颓势)
* 期铜反弹，但中国需求疲弱
* LME放弃停止在马来西亚发放镍注册仓单的提议
路透伦敦3月30日 - 期镍周一触及近六年最低，因担忧需求疲弱和库存创纪录。但期铜反弹，部分收复上周五录得的近2%的跌幅。
LME三个月期镍 收跌3.1%，报每吨12,880美元，延续周五急跌2.9%的颓势。期镍稍早一度跌至2009年5月以来最低12,795美元。
LME今日宣布，收回停止在马来西亚发放镍注册仓单的提议，之前该国政府确认新税收改革将不会影响储存在该国的金属。
投资者一直担忧，马来西亚的新税制可能迫使大量镍流出马来西亚的仓库，流入市场，但在LME宣布上述决定后，投资者仍然押注镍价将走低。
存储在马来西亚仓库的镍库存约为21万吨，占LME总库存的近一半，根据LME的最新库存报告，镍库存为创纪录的43.5048万吨。
“所有因素均指向镍实货市场非常疲弱，因供应面没有问题，也没有任何有助于镍市的因素，”法国巴黎银行驻伦敦的分析师Robin Bhar表示。
业内消息人士上周表示，农历新年过后中国的镍生铁需求并未像预期那样强劲反弹，不锈钢生产商可能会因关税壁垒减少出口。
相反，LME 期铜 收复上周五录得的部分失地，收涨0.5%，报每吨6,082美元，尽管最大消费国中国的买需因近期价格上涨而受到遏制，
“在我们看到中国工业活动持续反弹的迹象前，我们认为期铜上行的可能性不大，”摩根士丹利驻墨尔本的分析师Joel Crane说。
本周将公布的数据报告，中国官方发布的3月制造业数据。一项路透调查显示，分析师预计制造业活动可能连续第三个月萎缩，巩固了中国政府将不得不加大放松政策的力度，以支撑经济成长。
另外，美国的关键就业数据也将加剧市场有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的争论。
其他金属方面，三个月期铝 上扬0.9%，收报每吨1,798美元。三个月期锌 攀升1.3%，收报每吨2,109美元。三个月期铅 收盘持平在每吨1,825美元。三个月期锡 收跌0.9%，报每吨17,050美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)