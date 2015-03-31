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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:14 BJT

金属期市：LME期镍跌至近六年低点，因需求疲弱且供应创纪录

上海期货交易所主力6月期铜合约 早盘上涨0.6%，报每吨43,890元人民币；期镍 跌2.1%。

美国消费支出2月仅微增，家庭把因汽油价格下跌而省下来的钱存了起来，将储蓄率推升至逾两年最高水平。这是经济在第一季表现疲弱的最新迹象。

中国央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。

美国铝业 周一宣布将关闭在巴西仅存的一座冶炼厂，因金属价格疲软而能源成本高企。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李春喜 审校 张若琪/许娜)
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