金属期市：LME期镍跌至近六年低点，因需求疲弱且供应创纪录

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
上海期货交易所主力6月期铜合约 早盘上涨0.6%，报每吨43,890元人民币；期镍 跌2.1%。
美国消费支出2月仅微增，家庭把因汽油价格下跌而省下来的钱存了起来，将储蓄率推升至逾两年最高水平。这是经济在第一季表现疲弱的最新迹象。
中国央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。
美国铝业 周一宣布将关闭在巴西仅存的一座冶炼厂，因金属价格疲软而能源成本高企。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/李春喜 审校 张若琪/许娜)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016