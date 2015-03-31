金属期市：创纪录供应打压期镍跌至近六年最低，期铜走低

* 市场预计2015年全球镍供应过剩约6.5万吨-Natixis

* 部分市场人士押注，印尼将放宽矿石出口限制-法国巴黎银行

* 美元可能录得2008年以来最大季度涨幅，金属市场受创

路透伦敦3月31日 - 期镍周二延续近期的大跌之势，触及近六年最低，且本月收跌12%，受累于供应创纪录以及不锈钢需求疲弱。

自去年5月触及21,000美元之上的两年高位后，镍价下跌了一半，因市场原本担忧的中国供应紧蹙的局面并未成真，导致LME镍供应触及创纪录高位。

尽管市场重点关注供应面的情况，Natixis的商品研究部主管Nic Brown表示，但需求面也是一大隐忧。

“尽管(碳)钢和不锈钢的基本面有差异，但市场十分担忧，不锈钢市场以及中国镍需求也会出现与目前中国钢铁市场现状非常类似的局面，”Brown说。

“如果(镍市)需求持续，且供应如分析的那样受到影响，镍市应该出现了供应短缺，但这并未发生。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收盘急跌3.8%，报每吨12,395美元，盘中跌至2009年5月最低12,340美元。

前镍出口大国印尼去年实施针对所有未加工矿石的出口禁令，市场之前预计这将导致中国出现供应短缺。这种可能性仍然存在，但目前看涨投资者不像之前那么有信心了。

“我认为，部分市场人士认为印尼会放宽矿石出口限制。我并不完全确定，但如果发生，看涨镍市的所有依据将荡然无存，”法国巴黎银行的策略师Stephen Briggs表示。

其他金属方面，三个月期铜 跌0.7%，收报每吨6,040美元，盘中触及逾一周最低6,007美元。

美元走强，可能录得2008年以来最大季度涨幅。

三个月期铝 回落0.7%，收报每吨1,785美元。三个月期锡 急跌2.6%，收报每吨16,600美元，稍早触及2010年6月以来最低16,485美元，因担忧供应过剩。

三个月期锌 回落1.3%，收报每吨2,081美元。三个月期铅 下跌0.2%，收报每吨1,822美元。(完)

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