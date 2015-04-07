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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 10:10 BJT

金属期市：伦铜走高，但中国增长忧虑遏制买需

上海期铜主力6月合约 上扬0.4%至每吨43,500元人民币。

伦敦期镍 上扬1%至每吨13,150美元，延续上周触及近六年低点后的反弹走势。

中国政府全面松绑房地产政策之后，住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹认为，这只是政策的调整和回归，而并非救市；预计在积极的政策宽松支持下，今年楼市成交量将有所恢复，房价有望保持稳定。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，联储近十年来首次升息的时间尚不确定，目前政策制定者必须留意，近期美国经济意外出现的疲态并不预示未来有更大的放缓。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最低，但新出口订单指数升至逾两年来最高。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 许娜/张荻； 审校 王兴亚/张若琪)
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