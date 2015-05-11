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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 09:38 BJT

金属期市：伦铜几近持平，中国降息点燃需求忧虑

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%，显示经济成长重拾动能，美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在今年升息。

人们越来越乐观地相信，美国经济已经从年初的糟糕表现中潇洒转身，因此本周焦点将转向欧洲，看经济报告能否表明欧元区终于开始摆脱五年来的颓势。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，5月5日止当周，对冲基金和基金经理增加铜期货和期权净多仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 白云/龚芳)

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