金属期市：伦铜几近持平，中国降息点燃需求忧虑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。
美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%，显示经济成长重拾动能，美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在今年升息。
人们越来越乐观地相信，美国经济已经从年初的糟糕表现中潇洒转身，因此本周焦点将转向欧洲，看经济报告能否表明欧元区终于开始摆脱五年来的颓势。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，5月5日止当周，对冲基金和基金经理增加铜期货和期权净多仓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/杜明霞；审校 白云/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。