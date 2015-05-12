金属期市：伦敦期铜持稳，美元走强带来压力

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国国家外汇管理局周一发布2014年年报称，预计2015年中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态，国际收支差额有望延续规模适度、总体可控的局面。
中国汽车工业协会周一表示，全球最大的汽车市场--中国4月汽车销量较上年同期下降0.5%，因经济成长放缓拖累国内汽车需求。
中国央企曾在境外衍生品中处于巨亏漩涡，导致对此投资“心有余悸”并被国务院国资委勒令采取事前备案核准制，多位了解情况的消息人士周三透露，国资委近日下发通知，取消了中央企业境外商品衍生业务的核准事项，将业务自主权下放给央企董事会。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。