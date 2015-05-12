金属期市：伦敦期铜持稳，美元走强带来压力

中国国家外汇管理局周一发布2014年年报称，预计2015年中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态，国际收支差额有望延续规模适度、总体可控的局面。

中国央企曾在境外衍生品中处于巨亏漩涡，导致对此投资“心有余悸”并被国务院国资委勒令采取事前备案核准制，多位了解情况的消息人士周三透露，国资委近日下发通知，取消了中央企业境外商品衍生业务的核准事项，将业务自主权下放给央企董事会。 (完)