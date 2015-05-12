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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 09:37 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，美元走强带来压力

中国国家外汇管理局周一发布2014年年报称，预计2015年中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态，国际收支差额有望延续规模适度、总体可控的局面。

中国汽车工业协会周一表示，全球最大的汽车市场--中国4月汽车销量较上年同期下降0.5%，因经济成长放缓拖累国内汽车需求。

中国央企曾在境外衍生品中处于巨亏漩涡，导致对此投资“心有余悸”并被国务院国资委勒令采取事前备案核准制，多位了解情况的消息人士周三透露，国资委近日下发通知，取消了中央企业境外商品衍生业务的核准事项，将业务自主权下放给央企董事会。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫)

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