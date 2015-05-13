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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:25 BJT

金属期市：伦铜微跌，等候中国制造业数据出炉

近12家上市中资房企的高管表示，今年将加大房地产投资，得益于中国央行降息。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二呼吁债权人打破现金换改革谈判僵局，此前希腊政府不得不借助权宜之计向国际货币基金组织(IMF)偿付了一笔关键款项。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，相比快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目前显得“更为有限”。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 表示，今年包含所有费用的铝价已累计下跌20%，但仍守在长期底部每吨1,980美元之上；该公司预计铝价将在2,000美元或之上企稳。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/许娜；审校 龚芳/白云)

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