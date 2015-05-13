金属期市：伦铜微跌，等候中国制造业数据出炉

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
近12家上市中资房企的高管表示，今年将加大房地产投资，得益于中国央行降息。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二呼吁债权人打破现金换改革谈判僵局，此前希腊政府不得不借助权宜之计向国际货币基金组织(IMF)偿付了一笔关键款项。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，相比快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目前显得“更为有限”。
全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 表示，今年包含所有费用的铝价已累计下跌20%，但仍守在长期底部每吨1,980美元之上；该公司预计铝价将在2,000美元或之上企稳。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。