金属期市：伦铜微跌，等候中国制造业数据出炉

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二呼吁债权人打破现金换改革谈判僵局，此前希腊政府不得不借助权宜之计向国际货币基金组织(IMF)偿付了一笔关键款项。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，相比快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目前显得“更为有限”。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 表示，今年包含所有费用的铝价已累计下跌20%，但仍守在长期底部每吨1,980美元之上；该公司预计铝价将在2,000美元或之上企稳。(完)