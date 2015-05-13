金属期市：中国数据疲弱拖累期铜下滑，但追加刺激措施希望限制跌幅

* 中国4月工业消费投资数据均低于预期

* 过去两日LME铜库存出现2.5万吨取消仓单

路透伦敦5月13日 - 期铜周三下滑，因主要消费国中国的经济数据疲弱，打压市场信心，但美元走软以及对中国追加刺激措施的预期扶助限制市场跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.6%，报每吨6,400美元，周二盘中升至一周最高的6,459美元。

中国4月工业消费投资数据均低于预期，令人期待该国政府可能必须得加大努力来刺激放缓的经济。

“数据中有许多令人担忧的迹象，是否能够把资金用到真正需要的地方，来带动经济成长和对基本金属的需求是个大问题。”VTB Capital 分析师Wiktor Bielski表示。

“固定资产投资数据中的房地产部分一段时间来都低于整体数据，但基建部分比较高，这会有助于支撑对金属的需求。”

国家统计局周三公布数据显示，中国4月规模以上工业增加值同比增5.9%，社会消费品零售总额增长10%，增速为2006年2月以来最低；1-4月固定资产投资同比增速12%，创下2000年12月以来最低。而路透此前对投资、工业和消费的调查预估中值分别为13.5%、6%和10.5%。

美元走软以及过去两日LME铜库存出现2.5万吨的取消仓单扶助支撑市场， Societe Generale Newedge亚洲商品交易部门董事Richard Fu表示。

“取消仓单显示部分投资人可能看多市场。三个月期铜以及铜价差将上升，短期内期铜可能升至6,800-7,000美元。”

美国公布逊于预期的零售销售数据后，美元兑一篮子主要货币跌至逾三个月低点，这也限制了金属市场的跌幅。

期铝 收盘时没有成交，买盘最后报每吨1,881.50美元，跌0.7%，期锡 收盘时也没有成交，买盘最后报每吨15,675美元，跌1.4%。

期锌 收低1.4%，报2,324美元。期铅 下挫1.5%，报2,024美元。期镍 重挫2.1%，报14,050美元。(完)

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