金属期市：期镍下滑，因库存增加且上海期镍大跌

* 上海期镍一度下跌逾3%，揣测上期所将为新推出的期镍合约注册国际品牌

* LME镍及铅库存增加

路透伦敦5月14日 - 期镍周四下滑，因库存增加后，市场担心供应过剩，且上海期镍大跌令此间市场进一步承压。

多数其他金属也下跌，但美元走软以及中国可能追加刺激措施提振经济成长限制了市场跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收低1.9%，报13,780美元。

LME镍库存MNISTX-TOTAL增加2,310吨至443,352吨，接近上月底所创的纪录高位。铅库存MPBSTX-TOTAL也增加，令期铅受压。

LME期铅 收低2.6%，报1,971美元。

镍库存稳步上升令许多原本预计在印尼去年禁止镍矿石出口后市场会出现供应短缺的投资人失望。

上海期镍 一度下跌逾3%，随后削减跌幅至2.5%，因交易员指出市场揣测上期所将为新推出的期镍合约注册国际品牌，这缓解了对国内供给的担忧并引发对之前涨势的获利了结。

一位知情人士称，“外国品牌何时能够在上期所完成注册还没有确切的日期。”

在美国公布生产者物价数据下滑，动摇了对美国经济成长改善的希望，并巩固了对美联储可能推迟升息的观点后，美元兑一篮子主要货币保持在1月来低点附近。

三个月期锡 攀升1.1%，报15,850美元，期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,400.50美元，升0.50美元或0.01%。

期锌 收低0.6%，报2,310美元，期铝 下滑0.7%，报1,868.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金