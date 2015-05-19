金属期市：镍库存创新高拖累期镍重挫，期锡走强

* LME镍库存创新高
* 欧元兑美元下滑，受欧洲央行官员讲话以及美国数据影响
* 期镍创一年最大单日跌幅
路透伦敦5月19日 - 期镍周二创一年内最大单日跌幅，此前镍库存跳升至纪录高位，供应过剩的忧虑加重，打压市场。
一波投机性卖盘也拖累铜价跌至三周低点，其他基本金属多数也走软，受美元上涨和油价走软拖累。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收挫4.8%，报13,090美元，盘中一度大跌逾5%，至13,040美元，为去年5月来最大单日百分比跌幅。
“镍库存不断增加，目前我不知道什么能阻止库存增加。LME镍库存需要减少，才能令镍价大涨。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。
LME镍库存增至444,936吨新高，原本预计在印尼去年禁止未经加工矿石出口后会出现供应短缺的希望破灭。
“镍价可能会先跌至12,900美元，”一交易员表示。
在欧洲央行官员表示，该行会采取进一步行动压制欧元区公债收益率，且美国公布的楼市数据强于预期后，欧元兑美元大跌。
三个月期铜 收挫2.5%，报6,220美元的约三周最低，且今日跌幅为1月来最大。
三个月期铝 收报每吨1,790美元的逾三周最低，大跌1.7%。
期锌 下挫2.3%，跌至2,228美元。期铅 下滑至4月9日来最低的1,937美元，跌1.5%。
期锡 逆市收高0.8%，报16,000美元，此前全球最大的精炼锡出口国－印尼宣布收紧出口规定。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)