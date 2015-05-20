金属期市：伦敦期镍在跌至近一个月低点后小幅反弹

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* LME镍库存在纪录高位，美元上涨
* 期锌下滑，因有大量库存流入仓库
* 关注美联储1800GMT发布的4月会议记录
路透伦敦5月20日 - 伦敦期镍周三从盘中跌势反弹，小幅收高，此前一度下跌至接近一个月低点，因伦敦金属交易所(LME)镍库存再创新高，且来自中国不锈钢行业的需求仍低迷。
LME镍库存增至446,640吨的纪录新高，反映出全球需求迟滞。
“我们需要看到中国镍矿石价格上升，这是交易商和基金希望看到的，”麦格里金属分析师Vivienne Lloyd表示。
三个月期镍 收高0.2%，报13,110美元，盘中一度跌至12,785美元的4月24日来最低，周二期镍重挫4.8%，为9月来最大单日跌幅。
中国经济走软，经济成长预计将创下25年来最缓慢增速，重创不锈钢需求。
德国商业银行表示，投机商可能已经进一步从镍投资中撤出，拖累价格表现。“根据LME的统计，投机商上周削减净多头仓位四成。”
不过镍价跌幅受限，因国际镍业研究组织(INSG)周二公布，全球3月镍供应过剩降至100吨，上年同期为过剩10,600吨，上月修正后为过剩18,700吨。3月市场镍供应过剩幅度，为2014年4月供应短缺2,300吨以来最低。
LME期锌收低1.26%，报2,200美元，稍早跌至近一个月最低的2,193美元，因LME数据显示，有36,375吨锌库存流入仓库。
美元上涨也令基本金属价格承压。
三个月期铜 收平，报6,220美元，稍早触及三周最低的6,194美元。
期锡 收高0.6%，报16,100美元，三个月期铝 收低0.4%，报每吨1,783美元，稍早跌至近一个月最低的1,780美元。期铅 盘中一度下滑至4月8日来最低的1,915美元，收盘跌0.4%，报1,930美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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