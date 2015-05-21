金属期市：伦铜持于三周低点附近，等待中国制造业PMI数据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
有更多的指标显示经济疲弱，为中国政府祭出新刺激举措增添了理由。而新刺激举措的出台可能会提振大宗商品价格。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟。这或许也支撑了市场人气。
据知情人士透露，全球大宗商品巨头--托克(Trafigura)的两位资深金属交易员离职，此外从今年初以来该公司已有14位经验丰富的金属业务职员离职。
欧洲议会将投票决定禁购所有含有非洲军阀所售“带血金属”的产品，但欧盟成员国政府或许会阻止此议案通过，因担心这可能会给企业带来不切实际的负担。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/许娜；审校 杜明霞/白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。