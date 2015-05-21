金属期市：伦铜持于三周低点附近，等待中国制造业PMI数据

有更多的指标显示经济疲弱，为中国政府祭出新刺激举措增添了理由。而新刺激举措的出台可能会提振大宗商品价格。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟。这或许也支撑了市场人气。

据知情人士透露，全球大宗商品巨头--托克(Trafigura)的两位资深金属交易员离职，此外从今年初以来该公司已有14位经验丰富的金属业务职员离职。

欧洲议会将投票决定禁购所有含有非洲军阀所售“带血金属”的产品，但欧盟成员国政府或许会阻止此议案通过，因担心这可能会给企业带来不切实际的负担。(完)

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