金属期市：伦铜自三周低点反弹，中国疲弱PMI可能催生更多刺激举措

路透新加坡5月21日 - 伦敦期铜周四小涨，脱离上个交易日触及的三周低点，因又一份疲弱的中国制造业数据引发市场揣测中国可能出台更多刺激举措。

汇丰(HSBC)/Markit公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年5月PMI初值数据小幅升至49.1，连续第三个月位于荣枯线下方。5月制造业PMI产出分项指数降至48.4，五个月来首次降至荣枯线之下，且为13个月来最低；新出口分项指数亦创下23个月新低。

“本月PMI高于上月，暗示我们可以期望未来的中国经济有所好转，这给金属价格提供支撑，”辉立期货分析师Daniel Ang表示。他预计近期铜价将触及6,500美元。

市场普遍预期未来数月中国央行会再次降息，可能还会再次下调银行存准率，以降低企业的借款成本和鼓励银行放贷。

0858 GMT，LME三个月期铜 上涨0.55%，报每吨6,254美元，周三曾触及4月30日以来的低点6,194。

上海期货交易所主力7月期铜合约 收涨0.38%，报每吨45,120元人民币。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

LME期镍 跌0.3%，报每吨13,075美元，继续温和复苏。周二期镍大跌4.8%，因为库存升至纪录高位。(完)

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