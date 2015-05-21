金属期市：期铜脱离三周低点，受美元走软及中国追加刺激措施的希望带动

* 中国制造业活动连续第三个月萎缩－调查

* 期镍仍承压，因LME镍库存处于历史高位

路透伦敦5月21日 - 伦敦期铜周四小涨，脱离上个交易日触及的三周低点，受助于美元下滑，以及又一份疲弱的中国制造业数据引发市场揣测中国可能出台更多刺激举措。

期铜也受到库存数据的支撑。LME铜库存MCU3-STOCKS周四降至332,225吨，自3月底基本上处于这一水准，令对今年市场将出现严重供应过剩的预期成疑。

上海期货交易所(ShFE)铜库存也处于三个月来最低水准。

三个月期铜 上涨0.6%，报每吨6,260美元，周三曾触及4月30日以来的低点6,194。

欧元兑美元走强，为本周首见，受助于欧元区经济活动复苏初露端倪，以及德债收益率上升，较美债收益率差收窄。

汇丰(HSBC)/Markit公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年5月PMI初值数据小幅升至49.1，连续第三个月位于荣枯线下方。5月制造业PMI产出分项指数降至48.4，五个月来首次降至荣枯线之下，且为13个月来最低；新出口分项指数亦创下23个月新低。

中国海关网站周四公布数据显示，中国4月进口未锻造铜及铜材38万吨，今年前四个月进口量达135万吨，较上年同期下滑14.7%。

三个月期铝 由周三收盘的1,783美元降至1,773美元，盘中稍早一度跌0.6%，报1,772美元，为约一个月最低水准。

三个月期锡 跌幅最大，重挫1.7%，报15,825美元，三个月期镍 跌0.8%，报13,000美元，LME镍库存再创新高。

期铅 涨幅最大，攀升2.2%，报1,972美元。三个月期锌 小跌10美元，报2,190美元。(完)

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