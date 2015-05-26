金属期市：期铜触及三周低位，因美元走强盖过了中国需求前景带来的提振

* 伦敦金属交易所在长周末过后恢复交易
* 澳新银行称对镍上行仍需要有耐心
* 期镍和期锡触及一个月低位，期铝跌至两个半月低位
路透伦敦5月26日 - 期铜周二触及三周低位，因美元走强引发获利了结，并盖过了最大消费国中国需求将反弹的希望。
为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。
美国消费者信心和耐久财数据良好，以及对希腊违约的不安加剧，推动美元指数上扬超过1%，这重压铜价。
“市场开始担心铜市近期的强势。投资者称此轮涨势太快太猛。市场出现卖盘，测试近期的支撑位，”一位交易商称。
LME三个月期铜 削减早盘的涨幅，收跌0.9%，报每吨6,106.50美元。铜价自1月触及五年半低位后，多数时间为上行。
LME数据显示，铜库存降至32.78万吨。市场之前广泛预计今年铜市将出现严重的供应过剩，但目前尚未发生，LME铜库存过去两个月都未增加。MCU-STOCKS
“市场对(今年)矿场供应过度乐观。实货需求一直令人失望，但我们预计需求将在今年下半年反弹，”Capital Economics的高级商品经济学家Caroline Bain表示。
三个月期镍 在隔夜海外市场的交易中急升近2%，后回落，收跌0.3%，报每吨12,675美元，之前LME公布的数据显示，镍库存触及46.38万吨的纪录高位。
澳新银行表示，其四项利多指标中已有三项转为对对镍市有利，其中包括中国镍生铁库存减少，镍铁进口增加，以及镍生铁价格上涨等，但仍对镍市前景保持谨慎。
“如果镍库存开始减少，我们将对市场已触底更有信心，”该行表示。
三个月期铝 收跌0.9%，报每吨1,752美元，稍早触及3月中以来最低，受累于供应增加，以及全球现货铝溢价下跌。
三个月期锌 收盘基本持平，报每吨2,177美元。三个月期铅 收跌0.6%，报每吨1,936美元。三个月期锡 回落2.1%，收报每吨15,490美元，稍早触及一个月最低。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 利棣儿)