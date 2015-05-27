金属期市：中国经济前景拖累期铜触及一个月低位，供应增加重创期铝

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 希腊债务磋商取得进展的消息提振欧元兑美元
* 期铝受创，因产量增加和库存充裕
路透伦敦5月27日 - 期铜周三触及一个月低位，因担忧金属消费大国中国的经济前景，期铝跌至一年最低，因产量不断增加。
铝市供过于求，库存充裕，今年产量持续增加，最新行业数据显示，4月日均产量增至6.85万吨。
挪威生产商Norsk Hydro称，每年将增加铝产量3.5万吨。
“尽管LME库存在减少，但有大量的铝供应，然后，我们又看到增产的消息。要消耗多余的库存，铝市需要出现供应短缺，”Fastmarkets的研究部主管William Adams说。
LME三个月期铝 盘中触及去年3月以来最低1,731美元，收盘下跌0.8%，报每吨1,738美元。
三个月期铜 收跌0.4%，报每吨6,080美元，盘中跌至4月底以来最低6,075美元。期铜已从1月触及的五年半低位反弹，但涨势5月停滞。
欧元兑美元反弹，因有报导称，希腊与债权人接近达成协议，这样希腊将避免在来几日违约。
期铜在希腊消息公布后不久上扬，但对最大铜消费国中国经济前景乏善可陈的忧虑令其回吐涨幅。
“尽管你看到铜市改善的一些初步迹象，但中国的宏观经济状况看起来并不乐观，”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider表示。
“唯一更具争议的部分是供应面。期铜有些许的优势。我们仍然预计短期(三个月)目标位在6,350美元。”
三个月期锡 盘中跌至逾一个月最低，后反弹，收涨0.7%，报每吨15,600美元。
三个月期镍 上扬1.2%，收报每吨12,830美元。三个月期锌 收涨0.4%，报每吨2,186美元。三个月期铅 攀升0.7%，收报每吨1,949美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。