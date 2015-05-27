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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 02:14 BJT

金属期市：中国经济前景拖累期铜触及一个月低位，供应增加重创期铝

* 希腊债务磋商取得进展的消息提振欧元兑美元

* 期铝受创，因产量增加和库存充裕

路透伦敦5月27日 - 期铜周三触及一个月低位，因担忧金属消费大国中国的经济前景，期铝跌至一年最低，因产量不断增加。

铝市供过于求，库存充裕，今年产量持续增加，最新行业数据显示，4月日均产量增至6.85万吨。

挪威生产商Norsk Hydro称，每年将增加铝产量3.5万吨。

“尽管LME库存在减少，但有大量的铝供应，然后，我们又看到增产的消息。要消耗多余的库存，铝市需要出现供应短缺，”Fastmarkets的研究部主管William Adams说。

LME三个月期铝 盘中触及去年3月以来最低1,731美元，收盘下跌0.8%，报每吨1,738美元。

三个月期铜 收跌0.4%，报每吨6,080美元，盘中跌至4月底以来最低6,075美元。期铜已从1月触及的五年半低位反弹，但涨势5月停滞。

欧元兑美元反弹，因有报导称，希腊与债权人接近达成协议，这样希腊将避免在来几日违约。

期铜在希腊消息公布后不久上扬，但对最大铜消费国中国经济前景乏善可陈的忧虑令其回吐涨幅。

“尽管你看到铜市改善的一些初步迹象，但中国的宏观经济状况看起来并不乐观，”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider表示。

“唯一更具争议的部分是供应面。期铜有些许的优势。我们仍然预计短期(三个月)目标位在6,350美元。”

三个月期锡 盘中跌至逾一个月最低，后反弹，收涨0.7%，报每吨15,600美元。

三个月期镍 上扬1.2%，收报每吨12,830美元。三个月期锌 收涨0.4%，报每吨2,186美元。三个月期铅 攀升0.7%，收报每吨1,949美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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