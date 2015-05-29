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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 16:01 BJT

金属期市：LME期铜或录得四个月来首次月度下跌，因库存充裕带来压力

0721 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.4%至每吨6,122美元，上日收盘微升。本月迄今期铜跌逾3%，料录得四个月来首次月线下跌。

上海期交所主力8月期铜 收高0.4%，至每吨44,300元人民币(约合7,145美元)。

LME期镍 本月迄今下跌逾8%，料居基本金属跌幅之首，因中国不锈钢需求低迷，而且上海期交所之前推出新期镍合约,向新卖空者敞开了大门。上海期镍合约 跌2%。

美元走软提供一些支撑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/杜明霞；审校 于春红/艾茂林)

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