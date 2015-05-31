更正-金属期市：期铝创两年半最大月度跌幅，因供应过剩

(因译文有误，第二段应为“周四大涨2.2%”，而非“周四已经大跌2.2%”)
* 5月期铝重挫9.6%，为2012年10月来最大月度跌幅
* 中国镍溢价坚挺，因预期国际品牌将挂牌上海期交所
* 中国放宽措施预计在下半年支撑需求－分析师
路透伦敦5月29日 - 铝价周五下滑，因持续担忧中国产出涌入全球市场，铝价本月跌幅为逾两年半最大。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收盘时没有成交，买盘最后跌2%，报1,740美元，周四大涨2.2%。
5月期铝重挫9.6%，为2012年10月来最大月度跌幅，因数据显示4月中国铝产量增至259万吨。
“我绝对认为铝价下跌风险更大，因供应过剩。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。
“从技术面来看，如果铝价跌至1,700美元，我也不会感到意外，但如果跌穿该水准，形势就非常有趣了。”
LME期铜 收低1.3%，报6.015美元，昨日小幅收高。铜价5月大跌近5%，为四个月内首次月度收低。
路透综合14家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅改善至50.2，但前期稳增长政策效果有限，内外需求齐低迷令经济依然低位徘徊，市场人士认为宽松政策力度仍需要加强。
LME期镍 收低1.4%，报12,635美元，本月重挫近10%，因中国不锈钢需求乏善可陈，而且上海期交所之前推出新期镍合约，向新卖空者敞开了大门。
不过，中国保税区镍溢价本周攀升7.50美元至150-260美元，交易商因预期上海期交所将接受全球品牌。
期铅 下挫2%，收报1,950美元。期锌 收低1.8%，报每吨2,188美元。期锡 一枝独秀，收高0.2%，报15,600美元。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)