金属期市：伦铜微涨，但中国制造业数据令前景蒙阴

“中国方面的状况不好，你不能指望需求方面产生很大推动，”瑞银 财富管理驻香港分析师Dominic Schnider表示。 Schnider认为铜价的支撑可能仍来自矿山的供应，尤其是智利。“在 供应增长仅为2%的情况下，市场将进一步上涨，”他说。 由于洪水影响，全球最大铜出产国--智利4月铜的产量较3月减少0.7% 。 0759GMT，LME三个月期铜 上涨0.4%，报每吨6,038.5美元，上 日下跌1.3%。上月铜价下跌5%。 上海期货交易所主力8月期铜合约 跌1%，报每吨43,650元人 民币。 商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在5月26 日止当周下调了纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的多仓。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/李春喜 审校 徐文焰)