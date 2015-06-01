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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 16:19 BJT

金属期市：伦铜微涨，但中国制造业数据令前景蒙阴

“中国方面的状况不好，你不能指望需求方面产生很大推动，”瑞银
财富管理驻香港分析师Dominic Schnider表示。
    
    Schnider认为铜价的支撑可能仍来自矿山的供应，尤其是智利。“在
供应增长仅为2%的情况下，市场将进一步上涨，”他说。
    
    由于洪水影响，全球最大铜出产国--智利4月铜的产量较3月减少0.7%
。
    
    0759GMT，LME三个月期铜 上涨0.4%，报每吨6,038.5美元，上
日下跌1.3%。上月铜价下跌5%。
    
    上海期货交易所主力8月期铜合约 跌1%，报每吨43,650元人
民币。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在5月26
日止当周下调了纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的多仓。(完)
    
      
      
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 (编译 于春红/李春喜 审校 徐文焰)

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