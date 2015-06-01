金属期市：伦铜微涨，但中国制造业数据令前景蒙阴

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“中国方面的状况不好，你不能指望需求方面产生很大推动，”瑞银 财富管理驻香港分析师Dominic Schnider表示。 Schnider认为铜价的支撑可能仍来自矿山的供应，尤其是智利。“在 供应增长仅为2%的情况下，市场将进一步上涨，”他说。 由于洪水影响，全球最大铜出产国--智利4月铜的产量较3月减少0.7% 。 0759GMT，LME三个月期铜 上涨0.4%，报每吨6,038.5美元，上 日下跌1.3%。上月铜价下跌5%。 上海期货交易所主力8月期铜合约 跌1%，报每吨43,650元人 民币。 商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理在5月26 日止当周下调了纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货和期权的多仓。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/李春喜 审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。