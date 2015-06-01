金属期市：期铜受基本面因素提振，但美元走强限制升幅

* 中国出口萎缩助燃经济成长忧虑

* 但中国铜需求料正改善

路透伦敦6月1日 - 期铜周一上涨，因预期主要消费国－中国需求增长，且铜精矿供应减少，但美元走强限制了升幅。

分析师表示，中国需求显露改善迹象，同周一中国发布的官方制造业采购经理人指数(PMI)形成对比。该数据显示上月制造业活动仅小幅增加，且出口下滑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,024美元，上周五收报6,015美元。

“我们认为铜价上升的可能性比下跌的可能性要大，”麦格理金属分析师Vivienne Lloyd表示。

“中国铜需求正在回升，而今年矿产方面表现得也不是很好。我们从生产商那里得到一些非常强劲的信号，指电力行业有需求。”她表示。

矿场生产受扰意味着可获得的铜精矿供应减少，因此矿主可能支付给冶炼厂的炼铜费用也会降低。

根据摩根士丹利的报告，今年矿主支付给冶炼厂加工铜精矿的费用降低了25%，至每吨82美元，远低于去年的107美元。

三个月期铝 升22美元，报1,762美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后报1,930美元，上周五收报1,950美元。三个月期锌 跌23美元，报2,165美元。

三个月期锡 由上周五的15,600美元跌至15,370美元。

一些投资人预计锡库存降至2008年来最低的7,315吨，将有助于提振锡价。

三个月期镍 升至12,985美元，上周五收报12,635美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金