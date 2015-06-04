金属期市：期铜跌穿6,000美元至六周低点，因中国需求低迷

* 中国进入铜需求季节性疲弱时期

* 不过中国放宽政策措施料支撑经济

* 中国铝进口将因价格有吸引力而增加

* 锡库存减少，锡价接近触底－分析师

路透伦敦6月4日 - 伦敦期铜周四跌破每吨6,000美元至六周低点，因迹象显示全球最大铜消费国－中国需求低迷，且更广泛金融和商品市场有厌恶风险情绪。

下周中国将出炉的一系列经济数据可能显示在刺激措施的带动下，经济出现一些回稳的迹象，但分析师表示，需要更多支持措施来应对房地产行业下滑以及出口不振的局面。

“本月余下时间，我认为铜价将保持区间波动，偏向下行。理由是升水疲弱、废铜折扣高以及可能要过了夏季需求才会改善，”野村金属分析师Patrick Jones表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.6%，报5,915美元，为4月23日来最低。

期铜也收在100日移动均线切入位之下，有些投资人认为跌穿该水准可能预示进一步走软，这会刺激他们更多卖盘。

从季节周期而言中国对铜需求最强劲的一个季度即将过去，厂家将面临夏季生产放缓期，这导致市场出现未来几个月需求下降的预期。

三个月期铝 收低0.6%，报1,743美元，但行业和交易人士周四表示，中国原铝锭进口量未来几个月可能会攀升，此前全球市场上铝价下跌，刺激终端用户买入。 该消息限制了铝价的跌幅。

期锡 跌1%，报15,450美元，但有分析师表示，LME锡库存稳步减少至2008年12月来最低数字，暗示锡价进一步下跌的空间可能不大了。

期镍 收低0.4%，报每吨12,950美元，期锌 下挫1.3%，报2,142美元。期铅 下滑1.3%，报每吨1,927美元。(完)

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