金属期市：期铜受疲弱美元带动反弹，期镍触及三周高位

* 美元指数下滑，因媒体报导美国担心美元强势

* LME金属中期镍表现最好，触及三周高位

* 中国5月铝出口同比增加21%

* 中国5月铜进口按月下滑16%

路透伦敦6月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜和多数基本金属周一上涨，受美元走软提振，且预期最大金属消费国－中国将祭出进一步刺激措施。

美元下滑，因此前一媒体报导美国当局对强势美元不满，促使一些交易商缩减美元多头仓位。

三个月期铜 收高0.2%，报每吨5,948美元，从稍早跌势中反弹，上周五期铜触及4月23日来最低的5,885美元。

“美元走软是铜价反弹的一个原因，另外，铜价在如此低水准可能吸引了一些买兴。”Societe Generale Newedge亚洲商品交易部门董事Richard Fu称。

支撑金属市场的因素还有数据显示中国上月商品进口下滑，这可能继续向中国政府施压，令其追加刺激措施，避免经济更大幅度下滑。

“中国进口疲弱，许多投资人称这将导致中国进一步实施刺激措施，”Natixis商品研究部门主管Nic Brown称。

不过数据显示中国5月铜进口环比减少16.3%，降至三个月最低，且扭转了4月的增势，这限制了铜价的升幅。

铝价收盘基本持平，盘中多数时间陷于平盘下方，因此前数据显示中国铝出口保持强劲，加重了对全球供应过剩的担忧。

期铝 收盘没有成交，买盘最后微跌0.03%，报每吨1,750美元。

周一公布的数据显示，中国5月未锻轧铝及铝材出口41万吨，同比跳增21%。

期镍 在基本金属中领跑，收涨1.8%，报每吨13,420美元的三周高位。

期铅 升0.4%，报每吨1,910美元，期锌 收高0.4%，报每吨2,139美元，期锡 攀升0.9%，报每吨15,440美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金