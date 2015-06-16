金属期市：期铜触及三个月低点，因美元走强及中国需求恶化前景

路透伦敦6月16日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二跌至三个月低点，因美元走强，令主要铜消费国－中国需求前景恶化引发的负面人气愈发浓厚。

美元走强使美元计价的铜等商品对非美国公司而言更为昂贵。

对中国以及美国等国家工业活动缓慢的担忧也殃及工业金属。

三个月期锌 触及2,084美元，三个月期铅 触及1,797美元，均为4月1日来最低，三个月期镍 跌至两周低点每吨12,705美元。

三个月期铜 日低报5,749美元，收盘跌逾1%，报5,750美元，周一收报5,825美元。

中国政府和央行已经放宽了财政和货币政策，以刺激经济活动，但数据显示中国经济成长仍在放缓。

政策方面内部人士称，中国正在寻找新路，让居高不下的长期利率降下来，防止宽松货币政策的成效被投机者利用，而不能对放缓中的实体经济起到支撑的情况。

交易员关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二召开的两天会议，这可能会为美元走向提供新指引。

LME现货铜较三个月期铜出现折让，这是需求疲弱的另一迹象。正价差(远期升水)报约30美元，为2013年来最高。

期铝 收低10美元，报1,707美元，周一期铝曾跌至去年2月来最低的1,693美元。

期锡 跌100美元，报14,700美元，期锌跌13美元，报2,092美元，期铅由1,822.5美元跌至1,798美元，期镍跌200美元，报12,750美元。(完)

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