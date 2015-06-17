金属期市：美联储声明发布前的谨慎情绪拖累期铜下滑，期锌受库存打压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* LME锌库存在过去一个月大增12%
* 关注美联储1800GMT发布的货币政策声明
路透伦敦6月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至三个月低点，因投资人紧张的等待美国利率暗示及希腊债务谈判进展。
期锌触及两个半月低点，此前锌库存再度增加，令人质疑今年稍晚供应短缺的预估。
法国兴业银行(Societe Generale)金属研究部门主管Robin Bhar称，市场翘首以盼美联储货币政策声明。
美联储将在1800GMT发布声明，可能给出何时将进行约十年来首次升息的暗示。
对希腊是否能在最后一刻同债权人达成协议，避免违约的不确定性也令投资人不安。
三个月期铜 盘中触及3月19日来最低的5,728美元，收盘没有成交，买盘最后跌0.1%，报5,744.50美元。
昨日期铜大跌1.3%，自5月初已经下挫11%，大致是因对主要铜消费国－中国需求疲弱的担忧所拖累。
美元小涨也令铜价承压。
三个月期锌 触及2,074美元的4月1日来最低，收挫0.7%，报2,078美元。
LME锌库存再度增加，在过去一个月猛增12%或5万吨。
三个月期镍 收平，报每吨12,750美元。期铝 收低0.2%，报1,704美元，三个月期铅 升0.2%，报1,802美元，期锡 升0.3%，报14,750美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”