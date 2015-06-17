金属期市：美联储声明发布前的谨慎情绪拖累期铜下滑，期锌受库存打压

* LME锌库存在过去一个月大增12%

* 关注美联储1800GMT发布的货币政策声明

路透伦敦6月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至三个月低点，因投资人紧张的等待美国利率暗示及希腊债务谈判进展。

期锌触及两个半月低点，此前锌库存再度增加，令人质疑今年稍晚供应短缺的预估。

法国兴业银行(Societe Generale)金属研究部门主管Robin Bhar称，市场翘首以盼美联储货币政策声明。

美联储将在1800GMT发布声明，可能给出何时将进行约十年来首次升息的暗示。

对希腊是否能在最后一刻同债权人达成协议，避免违约的不确定性也令投资人不安。

三个月期铜 盘中触及3月19日来最低的5,728美元，收盘没有成交，买盘最后跌0.1%，报5,744.50美元。

昨日期铜大跌1.3%，自5月初已经下挫11%，大致是因对主要铜消费国－中国需求疲弱的担忧所拖累。

美元小涨也令铜价承压。

三个月期锌 触及2,074美元的4月1日来最低，收挫0.7%，报2,078美元。

LME锌库存再度增加，在过去一个月猛增12%或5万吨。

三个月期镍 收平，报每吨12,750美元。期铝 收低0.2%，报1,704美元，三个月期铅 升0.2%，报1,802美元，期锡 升0.3%，报14,750美元。(完)

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