金属期市：期铜跌至三个月低点，因需求忧虑

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 关注周二公布的中国制造业PMI数据
* 锌市场今年可能供应过剩
* LME镍库存增加
路透伦敦6月22日 - 铜价周一跌至三个月低点，因美元走强且在主要消费国－中国公布关键制造业数据前，市场担心需求前景。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及5,642.50美元日低，收盘报5,654美元，周五收报5,659美元。
希腊向欧元区提出的新的改革换现金提议，也给市场带来紧张情绪。
“市场等着看希腊债务磋商如何进展，”澳新银行分析师Daniel Hynes称。
“明天中国公布采购经理人(PMI)数据，我们需要看到改善的迹象，看来是有希望，但还未真正引起铜或铝的需求增强。”
6月汇丰中国制造业PMI初值预计将由5月的49.2升至49.4，但仍低于50的枯荣分水岭。
市场的不利因素还包括中国第三季季节性需求放缓以及美元走强。
LME期铝 收高，报每吨1,709美元，上周五收报1,691.50美元。
期锌 跌至三个月低点2,025美元，收盘报2,033美元，上周五收报2,046美元。自5月初期锌下挫近15%，因预计锌市场今年出现供应过剩的可能性要大于出现供不应求。
期铅 跌至三个月低点1,762美元，收盘报1,765美元，上周五收报1,785美元。
期镍 跌至4月中来最低的12,410美元，此前数据显示LME镍库存增加2,886吨，至461,436吨，这是需求转弱的迹象。
期镍收盘报12,410美元，上周五收报12,710美元。
期锡 跌45美元，收报15,350美元。(完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-