金属期市：期铜跌至三个月低点，因需求忧虑

* 关注周二公布的中国制造业PMI数据

* 锌市场今年可能供应过剩

* LME镍库存增加

路透伦敦6月22日 - 铜价周一跌至三个月低点，因美元走强且在主要消费国－中国公布关键制造业数据前，市场担心需求前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及5,642.50美元日低，收盘报5,654美元，周五收报5,659美元。

希腊向欧元区提出的新的改革换现金提议，也给市场带来紧张情绪。

“市场等着看希腊债务磋商如何进展，”澳新银行分析师Daniel Hynes称。

“明天中国公布采购经理人(PMI)数据，我们需要看到改善的迹象，看来是有希望，但还未真正引起铜或铝的需求增强。”

6月汇丰中国制造业PMI初值预计将由5月的49.2升至49.4，但仍低于50的枯荣分水岭。

市场的不利因素还包括中国第三季季节性需求放缓以及美元走强。

LME期铝 收高，报每吨1,709美元，上周五收报1,691.50美元。

期锌 跌至三个月低点2,025美元，收盘报2,033美元，上周五收报2,046美元。自5月初期锌下挫近15%，因预计锌市场今年出现供应过剩的可能性要大于出现供不应求。

期铅 跌至三个月低点1,762美元，收盘报1,765美元，上周五收报1,785美元。

期镍 跌至4月中来最低的12,410美元，此前数据显示LME镍库存增加2,886吨，至461,436吨，这是需求转弱的迹象。

期镍收盘报12,410美元，上周五收报12,710美元。