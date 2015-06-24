版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 24日 星期三 09:55 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，受获利了结打压

希腊左翼政府周二表示，相信议会将批准其与债权人的债务协议，尽管一些议员非常愤怒，指责政府对撙节压力低头。

中国国家发改委周二发布对武汉市、长春市城市轨道交通建设规划的批复，以及对北京首都机场运行保障配套设施改造工程可行性研究报告的批复，总计投资额1,302.56亿元人民币。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/许娜；审校 张若琪/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐