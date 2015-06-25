金属期市：美国公布数据后期铜持稳，仍受希腊债务谈判不确定性打压

* 美国消费者支出创六年最大增幅

* 铜库存下滑并不显示实际需求－分析师

* 瑞银预计镍价格明年上半年反弹至18,000美元之上

路透伦敦6月25日 - 铜价周四持稳，因美国公布的经济数据强劲，提振经济成长前景，但升幅不大，因投资人担心夏季需求即将放缓，且希腊债务谈判缺乏进展。

美国5月消费者支出创近六年最大升幅，进一步显示经济成长在第二季加速。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.5%，报5,770美元，从低点5,692美元反弹。

自5月中铜价一直处于跌势，在周一触及三个月低点，主要因投资人担心中国需求低迷以及夏季放缓。

在希腊同国际债权人未能达成协议后，投资人表现谨慎，他们将在周六做最后的努力，避免希腊下周出现违约。

分析师也担心LME公布的每日库存数据，该数据显示铜库存降至3月初来最低的309,275吨。

“关于库存下滑，我听我们业内消息人士称这是库存重组的影响，而不是反映潜在需求。”中银国际商品市场策略部主管Xiao Fu表示。

“我们对夏季铜前景预估谨慎，因未见中国需求有明显反弹。铜价第四季前有可能小幅改善。”

三个月期镍 跌0.4%，报12,720美元，尽管LME数据显示，镍库存进一步减少，至458,370吨。

关于镍，瑞银同意澳新银行的观点，认为镍市基本面在吃紧，鉴于中国镍产品进口跳升，而且有初步迹象表明，LME镍库存在持续下降，预计到明年镍价会呈现升势。

三个月期铝 收高0.4%，报1,723美元，自5月初期铝大跌13%。