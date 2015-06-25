金属期市：美国公布数据后期铜持稳，仍受希腊债务谈判不确定性打压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美国消费者支出创六年最大增幅
* 铜库存下滑并不显示实际需求－分析师
* 瑞银预计镍价格明年上半年反弹至18,000美元之上
路透伦敦6月25日 - 铜价周四持稳，因美国公布的经济数据强劲，提振经济成长前景，但升幅不大，因投资人担心夏季需求即将放缓，且希腊债务谈判缺乏进展。
美国5月消费者支出创近六年最大升幅，进一步显示经济成长在第二季加速。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.5%，报5,770美元，从低点5,692美元反弹。
自5月中铜价一直处于跌势，在周一触及三个月低点，主要因投资人担心中国需求低迷以及夏季放缓。
在希腊同国际债权人未能达成协议后，投资人表现谨慎，他们将在周六做最后的努力，避免希腊下周出现违约。
分析师也担心LME公布的每日库存数据，该数据显示铜库存降至3月初来最低的309,275吨。
“关于库存下滑，我听我们业内消息人士称这是库存重组的影响，而不是反映潜在需求。”中银国际商品市场策略部主管Xiao Fu表示。
“我们对夏季铜前景预估谨慎，因未见中国需求有明显反弹。铜价第四季前有可能小幅改善。”
三个月期镍 跌0.4%，报12,720美元，尽管LME数据显示，镍库存进一步减少，至458,370吨。
关于镍，瑞银同意澳新银行的观点，认为镍市基本面在吃紧，鉴于中国镍产品进口跳升，而且有初步迹象表明，LME镍库存在持续下降，预计到明年镍价会呈现升势。
三个月期铝 收高0.4%，报1,723美元，自5月初期铝大跌13%。
期锡 收跌1.9%，报每吨14,880美元，跌穿15,000美元的技术支撑位。期锌 收低0.4%，报2,036美元。期铅 收高0.3%，至1,792美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”