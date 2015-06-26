金属期市：期铜回落，因中国股市急挫和希腊债务磋商进入最后时刻

* 部分中国股指创七年来最大单日跌幅

* 中国现货铜溢价为1月以来最高

路透伦敦6月26日 - 期铜和其他基本金属周五走低，受累于中国股市重挫，以及周末进行的希腊债务磋商前途未卜。

部分中国股指周五创下七年来最大单日跌幅。中国是全球最大的金属消费国。

“我当然认为中国股市急跌有负面影响，这可能是今日影响金属市场的主要因素，”Natixis驻伦敦的商品研究部主管Nic Brown说。

LME三个月期铜 收跌0.3%，报每吨5,755美元。三个月期铝 下跌1.1%，收报每吨1,704美元。

期铜本周攀升近2%，但本月仍可能下跌4%。

投资者对周末希腊局势的发展表示谨慎，希腊和国际债权人将作最后的努力，避免该国违约。

“周末的时间很长，因此，我怀疑在周末来临前有少量的轧平账簿操作，”一位交易员说。

期铜跌幅不大，因部分投资者看到中国刺激举措可能加固市场的脆弱支撑的早期迹象，这限制了季节性需求放缓给市场造成的影响。

“尽管美元强劲，但铜价一直较为稳定。这暗示投资者变得更加乐观，”Ayers Alliance的首席投资长Jonathan Barratt说。

本周中国精炼铜现货铜溢价触及1月以来最高水平。

三个月期镍 收跌2.1%，报每吨12,450美元，现跌向4月中触及的六年低位12,205美元。

三个月期锌 下跌0.3%，收报每吨2,030美元。三个月期铅 回落0.7%，收报每吨1,780美元。三个月期锡小涨0.1%，收报每吨14,895美元。

下周市场将关注中国官方制造业数据，还将从美国就业报告中寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的线索。(完)

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