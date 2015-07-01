金属期市：期铝和期锌反弹，因寄望需求增加及希腊达成协议

* 美国6月民间就业增长创六个月最大

* 希腊称准备接受债权人提出的多数条件

* 中国6月官方PMI略低于预期

路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)多数基本金属周三反弹，因希腊达成债务协议的前景改善，且美国公布的经济数据强劲，刺激需求增强的希望。

许多投资人急于结清空头仓位，对过去两日的大跌获利了结，过去两日部分基本金属价格触及多年低点。

“已经打破短期跌势，”咨询机构T-Commodity的Gianclaudio Torlizzi表示。

“期铝、期锌和期铅技术面亮丽，未来几周可能出现不错的空头回补行情。”他在路透全球金属行业论坛上表示。

金属市场同欧元区股市和二线公债市场一道攀升，因此前希腊表示，如果作出一些改变，准备接受国际债权人提出的救助条件。

三个月期铝 大涨2.1%，报1,727美元，期锌 升2.3%，报2,046美元，期铝和期锌今日百分比升幅为约两个月最大。

期铜 升0.2%，报5,775美元。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，表明就业市场进一步改善，而这或允许美联储在今年稍后降息。

美国供应管理协会(ISM)表示，6月全国制造业活动指数自5月的52.8升至53.5，为1月以来最高。路透调查中分析师预期为53.1。

中国制造业6月小幅扩张，幅度不及预期，但在一定程度上表明中国经济或许在一系列刺激措施的支撑下开始企稳。

期锡 劲升4.4%，报14,545美元，为10周最大单日百分比升幅，周二期锡重挫3.3%。

期镍 收高0.4%，报12,025美元，周二期镍盘中一度暴跌逾8%，触及2009年4月来最低的10,795美元，之后收复失地，小幅收高。