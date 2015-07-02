金属期市：期铜上扬，受中国经济成长前景改善以及美元走软提振

* 铜接近季节性需求淡季

* 美国数据令人失望打压美元

路透伦敦7月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四上扬，因有迹象显示最大铜消费国－中国经济成长前景更为稳健，且在美国公布的月度就业报告逊于预期后，美元下滑。

三个月期铜 收高20美元，报5,795美元。

“铜应该已经在目前水准附近筑底。因中国经济回稳，需求正积聚动能。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

“我对铜价的年底目标位定在6,500美元。”

周三公布的数据显示，中国制造业6月小幅扩张，服务业增长加速，但在一定程度上表明中国经济或许在一系列刺激措施的支撑下开始企稳。

美国公布的6月非农就业报告逊于预期，且4月和5月的非农就业岗位增幅也被下修。数据拖累美元走软。

交易商表示，铜价上涨的另一个原因是中国对冲基金对空头仓位获利了结，以填补中国股市大跌带来的损失。

不过铜市第三季将出现季节性需求沉闷期，这在短期内会限制铜的涨幅。

三个月期镍 由12,025美元升至12,200美元，本周稍早一度挫至2009年4月来最低的10,795美元。

期锡 由14,545美元跌至14,450美元。