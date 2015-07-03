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亚洲 | 2015年 7月 4日 星期六 01:26 BJT

金属期市：期铜跟随股市下滑，但美元走软等限制了跌幅

* 精炼铜供应不断萎缩料可能对铜市有利

* 日本第三季铝溢价降至六年低点

路透伦敦7月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五跟随其他市场的跌势，因担心希腊危机的影响，但美元走软以及对价格进一步下滑可能引发减产的预期限制了跌幅。

希腊将在周日举行公投，可能会决定能否留在欧元区。

“基本金属市场跟随股市表现，流动性不高，”一交易员表示，“但希腊对金属市场而言真的不是什么问题，中国发生的事情才重要。”

中国股市今日再度大跌，本周已累计跌逾10%，虽然监管层周四晚间出台打击跨市场操纵行为的政策，但在实质性利好缺失下，多空分歧依然很大，短期底部尚不明朗，大盘继续维持弱势震荡格局。

一项民间调查显示，6月中国服务业扩张步伐放缓至五个月低点，指向需求低迷经济全面减速，政府稳增长仍须加力。

预计铜价在未来几周将承压，因中国需求将进入季节性沉闷期。

三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报5,758美元，周四收报5,795美元。

今年上半年高质量精炼铜的供应不断萎缩，因主要出产国智利供应受扰，这可能对铜价有利。

三个月期铝 收报每吨1,710美元，周四收报1,724美元。

日本7-9月付运的铝溢价多数下降至六年最低的每吨100美元，较之前一季暴跌74%。

三个月期镍 跌1.6%，报12,000美元，期锌 报2,019美元，周四报2,022美元，期铅 报1,769美元，周四报1,792美元。期锡 由14,450美元跌至14,350美元。(完)

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