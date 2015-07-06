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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 16:35 BJT

金属期市：伦铜跌至2月以来最低，受中国、希腊担忧拖累

“我不认为这与追缴保证金有很大关系。大型投资人对追加保证金非常重视，他们资金充足。今天上海期货交易所的的未平仓合约有所增加，不过我认为这是依据负面的宏观经济看法。”

LME三个月期铜 跌至2月3日以来最低，报每吨5,520美元，然后回升至5,610美元，0740GMT时下跌2.5%。

“我近期仍然看空金属。中国央行和政府周末的举动说明经济前景很糟糕，”上海一家对冲基金的分析师说。

上海期货交易所期铜 收跌3.7%，报每吨40,730元人民币，单日跌幅为1月以来最大。

上海期镍 跌停，收盘略微摆脱低点，拖累LME期镍 下跌3%。

上海期锌 、期铅 和期锡 跌幅介于2-3%，上海期铝 收跌1.5%，盘中创下合约新低。

伦敦期铝 、期铅 、期锡 、期锌 的跌幅介于1-3%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜 审校 白云/高琦)

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