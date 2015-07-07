金属期市：伦敦期铜跌至五个月低位，受中国股市及希腊情势拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国投资者周二抛售股票，此前中国国务院总理李克强表示，中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展，但未特意提及重挫的股市。
0602 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.4%至每吨5,512美元，创2月2日来最低，延续上日重挫2.9%的跌幅。
“LME期铜正在测试位于5,520美元的趋势线，若跌破，将为测试1月低点铺平道路”
上海期铜 2月来首次跌破每吨40,000元人民币支撑位，下跌3%至每吨39,930元人民币。
上海期镍 下跌2.5%，创纪录新低。
上海期铝 扩大跌幅，创该期货推出10年以来的最低水准，目前中国国内铝供应过剩。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/杜明霞；审校 艾茂林/白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。