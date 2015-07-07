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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 15:08 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至五个月低位，受中国股市及希腊情势拖累

中国投资者周二抛售股票，此前中国国务院总理李克强表示，中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展，但未特意提及重挫的股市。

0602 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.4%至每吨5,512美元，创2月2日来最低，延续上日重挫2.9%的跌幅。

“LME期铜正在测试位于5,520美元的趋势线，若跌破，将为测试1月低点铺平道路”

上海期铜 2月来首次跌破每吨40,000元人民币支撑位，下跌3%至每吨39,930元人民币。

上海期镍 下跌2.5%，创纪录新低。

上海期铝 扩大跌幅，创该期货推出10年以来的最低水准，目前中国国内铝供应过剩。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/杜明霞；审校 艾茂林/白云)

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